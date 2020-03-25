ABD ordusundaki koronavirüs vaka sayısı 415'e yükseldi

ABD ordusundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada 3 katının üzerine çıkarak 415'e yükseldi.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuya ilişkin açıklamasında; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan askerlerin sayısının 53 artarak 227'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada; 22 sivil personelin daha testlerinin pozitif çıktığı, salgına yakalanan sivil personel sayısının 81'e ulaştığı ifade edildi.

Asker aile üyelerinden de 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada; testi pozitif çıkan asker aile bireylerinin sayısının da 67 olduğu belirtildi.

Sözleşmeli personellerden 13'ünün daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.

Böylelikle Pentagon bünyesinde koronavirüse yakalananların sayısının 415'e yükseldiği aktarılan açıklamada; testi pozitif çıkan söz konusu personelden 22 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 19 askerin ise iyileştiği ifade edildi.