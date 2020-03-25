HABER /  DÜNYA

ABD ordusundaki koronavirüs vaka sayısı 415'e yükseldi

Anadolu Ajansı

ABD ordusundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı bir haftada 3 katının üzerine çıkarak 415'e yükseldi.

Abone ol

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) konuya ilişkin açıklamasında; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan askerlerin sayısının 53 artarak 227'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada; 22 sivil personelin daha testlerinin pozitif çıktığı, salgına yakalanan sivil personel sayısının 81'e ulaştığı ifade edildi.

Asker aile üyelerinden de 6 kişinin daha testinin pozitif çıktığı vurgulanan açıklamada; testi pozitif çıkan asker aile bireylerinin sayısının da 67 olduğu belirtildi.

Sözleşmeli personellerden 13'ünün daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve vaka sayısının 40'a ulaştığı kaydedildi.

Böylelikle Pentagon bünyesinde koronavirüse yakalananların sayısının 415'e yükseldiği aktarılan açıklamada; testi pozitif çıkan söz konusu personelden 22 kişinin hastanede tedavi gördüğü, 19 askerin ise iyileştiği ifade edildi.

Pentagon'un paylaştığı sayılara göre; geçen hafta cuma günü Kovid-19 testi pozitif çıkan askerlerin sayısı 67, sivil personel sayısı 13, asker aile üyelerinin sayısı 26 ve sözleşmeli personel sayısı ise 16 idi.
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verilecek
Mekke ve Medine koronavirüs nedeniyle giriş çıkışlara kapatılıyor
ABD'de koronavirüs hastalarına C vitamini tedavisi
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni Dilek Tahtalı koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da koronavirüsten korunmak için saf alkol içip de ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'in sağlığı maşallah yerinde
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan yaşlılar için anlamlı mesaj
Azerbaycan'da koronavirüsten ikinci ölüm
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı
Sınırlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı
Bala Hatun kim Osman Gazi'nin eşleri kaç tane ilk eşi kimdir?
Dündar Bey ölümü nasıl Osman Gazi'nin amcası Dündar Bey kimdir?
Yorumlar 2 yorum