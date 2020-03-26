HABER /  YEREL

Kadıköy'de İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı

KADIKÖY'de  İngiliz öğretmen Robert James yaşadığı evde ölü bulundu. James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmazken, cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Abone ol

Eylül ayında Türkiye gelen 52 yaşındaki Robert James, Kadıköy'de İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Osmanağa Mahallesi'nde bir eve yerleşen James'ten uzun süre haber alamayan ev sahibi, dün akşam saatlerinde durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, daire kapısının kilitli olması nedeniyle çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasıyla daireye giren polis 52 yaşındaki James'in yerde hareketsiz yattığını gördü.

Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede  Robert James'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Robert James'in vücudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis evde bir süre inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından öğretmenin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti tecavüzcülere ve uyuşturucu satıcılarına af mı getiriyor Erdoğan açıkladı
Fahrettin Koca'yı kızdıran sahibi olduğu Medipol Hastanesi sorusu
"Taahhütlerin takipçisiyiz" diyen Bakan Albayrak: Aykırı uygulamaları şikayet edin
Fenerbahçe'de Koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu belli oldu
Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler....
Kolalı içeceklerin ÖTV oranı yüzde 10 artırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı koronadan koruduğunu sanıyorlar
ABD ordusundaki koronavirüs vaka sayısı 415'e yükseldi
Corona virüs sayısı dünyada kaç kişi öldü son rakamlar verildi
Vedat Muriç Fenerbahçe'yi ikiye böldü
Batı Şeria'da koronavirüsten ilk ölüm
Koronavirüs haritası canlı veriler 26 Mart son durum kaç ölü var?
Yorumlar