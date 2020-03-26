Koronavirüs haritası canlı veriler 26 Mart son durum kaç ölü var?

Çin'de başlayan ve dünyayı saran koronavirüs şu ana kadar toplam 175 ülkeye sıçradı. 26 Mart perşembe günü itibariyle de koronavirüsten ölenlerin sayısı 21.308 olarak açıklandı. Peki koronavirüs haritasına göre kaç ülkede kaç kişi öldü, vaka sayısı nedir, dünya canlı olarak koronavirüs haritasını takip ediyor.

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Corona virüs haritası son durum, anlık olarak takip ediliyor. Dünya genelinde 170 ülkenin mücadele ettiği koronavirüs COVİD-19 salgınında vaka ve ölü sayısı her an artıyor. Corona virüs haritasında, Dünya Sağlık Örgütüne bildirilen tüm vakalar ve vakaların akıbeti güncellenerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Son rakamlar ise korkutucu...

İşte güncel Corona virüs haritası - tıklayın

Ölü sayısı 20 bine dayandı: Corona virüsü haritasına göre, 25 mart sabah saatleri itibari ile dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı neredeyse 423 bin. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 919. Bu rakamlara göre 24 saat içerisinde neredeyse 2 binden fazla kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüs salgını dünya genelinde 170 ülkede görülüyor.

Hangi ülkede kaç ölü var son durumlar: Corona virüsün en çok görüldüğü ülke 81 bin vaka ile Çin. Çin'de yeni vaka bildirimi sayısında uzun zamandır önemli bir artılş yaşanmıyor. Ancak hastalık Avrupa ve ABD'de oldukça hızlı yaylıyor. Çin'i, yaklaşık 70 bin vaka ile İtalya takip ediyor. Listede ABD, yeni vaka bildirimleri ile 55 bin 225 hastaya ulaştı. 1 günde 10 bin yeni hasta tanısı konulan ABD, en çok vaka görülen 3. ülke durumunda.

İlk yerli ilaç çalışmaları başladı: Moleküler Biyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gerçekleştirilen toplantı sonrası koronavirüse karşı ülkemizde yerli aşı ve ilaç çalışmalarına hızla başlanacağını söyledi. Özören, 6 ay 1 yıl içinde aşı, 4-5 ay içinde de tedavi için yerli ilaç geliştirilebileceğinin bilgisini verdi.