Bilim insanlarından dehşete düşüren koronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirmiş

İZLANDALI bilim adamları ülkedeki corona virüsü hastalarından alınan örneklerde dehşete düşüren bir sonuca ulaştı. Bilim insanları, Covid-19 hastalarından alınan örneklerde mutasyona uğramış 40 virüs tespit etti.

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Son açıklanan rakamlara göre, 20 binin üzerinde ölüm ve 450 binden fazla insanda tespit edilen koronavirüsü paniği katlanarak devam ederken, İzlanda'dan kritik bir açıklama geldi...

Toplam 737 vakanın olduğu ve 2 ölümün gerçekleştiği ülkede bilim insanları Covid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki corona virüsü vakalarında 40 adet mutasyona uğramış corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Bilim insanları, bölgesel farklılıkların corona virüsünün yapısında değişikliğe sebep olduğunu açıkladı. Bu bilgiye göre İzlanda’da tespit edilen corona virüsü vakalarının İtalya, Avusturya ya da İngiltere orijinli olup olmadığı tespit edildi.

'Genomunda ufak değişiklikler yaşandı'



Sağlık yetkilileri deCODE Genetics isimli şirketle birlikte çalışıldığını ve 9768 corona virüsü hastası, semptom gösteren ve risk grubundaki insandan aldıkları örneklerin bazılarında corona virüsünün mutasyona uğradığını ve bazılarında virüsün genomunda ufak değişiklikler yaşandığı açıklandı.

Çalışmalar sırasında hiçbir semptom göstermeyen 5 bin kişiye de test yapıldığı açıklanırken bunlardan 48’inin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. deCODE isimli şirketin direktörü Kari Stefansson, “Bazıları Avusturya’dan gelmiş. İkinci bir grup virüs ise İtalya’dakilerden gelmiş. Üçüncü virüs tipinin ise İngiltere’den geldiğini tespit ettik. 7 kişide tespit edilen virüsün ise İngiltere kaynaklı olduğunu anladık. Bu kişiler İngiltere’deki bir futbol maçına gitmiş” dedi.

'40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi...'

Maalesef corona virüsünde psikolojik sınır geçildiHenüz bu araştırma hakemli bir dergi tarafından yayınlanmazken, Danimarka’daki Kopenhag Üniveristesi İmünoloji ve Mikrobiyoloji Departmanı’nda görevli virolog Allan Randrup Thomsen, “Bu sonuçlar mantıklı. 40 farklı virüs türünün üç ana merkezden gelmesi ve bu sayede virüslerin kaynaklarının öğrenilebilmesi çok ilginç. Corona virüsünün çok agresif bir şekilde mutasyona uğradığı biliniyor. Çin’den gelen örnekler olduğunu biliyorduk ve bu araştırma da beklentilerimizi karşılıyor” dedi.