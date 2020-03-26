Honda çalışanları sosyal mesafenin en iyi örneği oldu

Koronavirüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak durmak ve sosyal mesafeyi korumak büyük önem arz ediyor. Koronavirüs döneminde sosyal mesafeyi koruyan işçiler, bu şekilde salgının yayılmasına engel oluyor.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde kayda geçen bir görüntü, sosyal mesafeyi gösteren en iyi örneklerden biri...

Sosyal mesafeyi koruyorlar

Honda'nın üretim tesisinde görevli çalışanlar, öğle yemeğini yerken aralarındaki güvenli mesafeye de dikkat ediyor.Çin, ilk başta koronavirüse hazırlıksız yakalansa da, sonrasında evde kalmak ve sosyal mesafeyi korumak gibi alınan önlemler, ülkedeki vaka sayısının düşmesinde etkili oldu.

Karantina kaldırılacak

Karantinanın kaldırılması konusunda hazırlıkların devam ettiği Vuhan kentinde bulunan doktorların da, yaşadıkları şehirlere geri dönmeye başladığı belirtildi.