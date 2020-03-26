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Koronavirüs dev fabrikada üretimi durdurdu Vestel 1 hafta üretime ara verdi

Koronavirüs salgını Türkiye'nin en büyük fabrikalarından birinde üretimi durdurttu. Vestel Elektronik, Covid-19 salgını nedeniyle ana pazarı Avrupa'dan gelen siparişlerin ertelenmesi üzerine üretime bir hafta ara verdi.

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Vestel Elektronik, korona virüsü salgını nedeniyle 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara vereceğini açıkladı. Vestel Beyaz da aynı tarihler arasında üretime ara vereceğini KAP’a bildirdi. Dün akşam Vestel Elektronik’ten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ve en büyük pazarımız olan Avrupa’nın salgının yeni merkezi haline gelmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı müşterilerimizden gelen sipariş erteleme talepleri nedeniyle, üretiminin büyük bir bölümünü ihraç eden Şirketimiz, 30 Mart – 5 Nisan tarihleri arasında bir hafta süre ile üretime ara verecektir. Üretim dışında kalan faaliyetlerimiz ise alınan çeşitli sağlık ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde devam edecektir.”

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