Pedro'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran sözler

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Pedro, sezon sonunda Chelsea'den ayrılacağını söyledi.

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İngiliz ekibi Chelsea'de Pedro Rodriguez'le yollar ayrılıyor. 2015 yılında Barcelona'dan 27 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'nin yolunu tutan İspanyol yıldız, takımıyla yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı.

"Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım''

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Pedro, Chelsea'yle bağlarını koparacağını, "Sezonun sonunda Chelsea'den ayrılacağım. Haziran'da kontratım bitiyor ama şu anda bir sorunla karşı karşıyayız ve bu yüzden normal hayata devam edemiyoruz" sözleriyle duyurdu.

Sezon sonu sözleşmesi bitiyor

Corona virüsü nedeniyle dünyanın içinde bulunduğu kötü duruma dikkat çeken 32 yaşındaki futbolcu, kararını ilerleyen dönemde vereceğinin altını çizdi. İspanyol ismin ayrılmasında yeteri kadar süre alamamasının büyük rol oynadığı aktarılıyor.

Fenerbahçe devreye girecek mi

Pedro'nun peşinde Avrupa'nın dev takımları var. Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen bir takım kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin yeniden devreye girip girmeyeceği ise merak konusu.

9 maça çıktı

Pedro, sezonun geri kalan diliminde Chelsea ile 9 Premier Lig maçına çıktı. 32 yaşındaki kanat oyuncusu, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmayı başardı.