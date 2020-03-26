Lütfü Türkkan'dan bomba iddia! Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı mı istedi?

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artarken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'dan bomba bir iddia geldi. Türkkan, Meclis'te yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Bilim Kurulu'nun salgınla ilgili sokağa çıkma yasağı istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını iddia etti.

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bilim Kurulu’nun koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve radikal kararlar konulmasını istediğini, ancak hükümetin bunu uygun bulmadığını öne sürdü.

Türkkan Meclis'teki konuşmasında şunları söyledi:

Siyasiler Bilim Kurulu'nu çok dinlemiyor. Bana ulaşan bilgilere göre Bilim Kurulu sokağa çıkmayı kısıtlama başta olmak üzere daha radikal kararlar istediği yönünde hükümete raporlar sunuyor. Ancak, hükümet bunu uygun görmüyor. Virüsün yayıldığı birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, ülkemizde de durum daha kötüye giderken hükümet neyi bekliyor? Merak ediyorum. Vatandaşın derdine derman olacak tedbirler alınmadı. Faturalarını ödeyemeyenler, işe gidemeyenler nasıl yaşayacak?