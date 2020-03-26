HABER /  EKONOMİ

Tedbir paketleri piyasaları biraz da olsa sakinleştirdi! Ancak dolar hala 6.50 seviyesinde

Hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan tedbir paketleri piyasaları biraz da olsa durgunlaştırdı. Dolar/TL 6.50 seviyesinde işlem görüyor.

Abone ol

Başta ABD yönetimi olmak üzere hükümetler tarafından açıklanan koronavirüse karşı teşvik paketleri piyasalardaki yangını bir miktar da olsa söndürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

750 milyar euroluk harcama paketi

ABD’de Senato, corona virüsü salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkılması için eyaletlere, yerel yönetimlere, hastanelere, şirketlere ve ailelere destek verilmesini öngören 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine onay verdi. Alman Federal Meclisi, koronavirüsün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar euroluk harcama paketini onayladı.

Fitch'ten uyarı

Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke kredi profili için koronavirüs salgınının oluşturduğu risklerin esas olarak global finansal şartlarda bir kötüleşmeden geldiğini, bununla birlikte bankaların kredi profilleri için artan risklerle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

IMF ve Dünya Bankası'ndan çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, yeni tür koronavirüs salgınıyla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla, hükümetlere dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerini askıya alma çağrısında bulundu.

Altında son durum

- İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının alış fiyatı 332,02 TL satış fiyatı ise 332,70 TL

- Çeyrek altın alış fiyatı: 509,57 TL Satış fiyatı: 521,42 TL

- Yarım altın alış fiyatı: 1.015,96 TL satış fiyatı: 1.042,84 TL 

- Tam altın alış fiyatı: 2.101,98 TL satış fiyatı: 2.155,83 TL

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mehmet Öz'den ürküten koronavirüs kehaneti: Aşı da çare olmayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Mustafa Varank açıkladı: Bakanlığımızın desteğini asla alamayacak
Koronavirüs dev fabrikada üretimi durdurdu Vestel 1 hafta üretime ara verdi
Bilim insanlarından dehşete düşüren koronavirüs keşfi: 40 mutasyon geçirmiş
32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR'dan gerçekleştirilecek!
AK Parti tecavüzcülere ve uyuşturucu satıcılarına af mı getiriyor Erdoğan açıkladı
Fahrettin Koca'yı kızdıran sahibi olduğu Medipol Hastanesi sorusu
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth
Elneny'den mesaj: Üzülmeyin Allah bizimle
Sağlık Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru şartları neler?
Sağlık memuru kadını kayınpederi 6 yerinden bıçakladı sebebi bakın ne?
Galatasaray'ın tarihi Fenerbahçe zaferi yok mu sayılacak
Şaban ayının ilk günü kılınacak namaz kaç rekat?
Yorumlar