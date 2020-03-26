Tedbir paketleri piyasaları biraz da olsa sakinleştirdi! Ancak dolar hala 6.50 seviyesinde

Hükümetler ve merkez bankaları tarafından açıklanan tedbir paketleri piyasaları biraz da olsa durgunlaştırdı. Dolar/TL 6.50 seviyesinde işlem görüyor.

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Başta ABD yönetimi olmak üzere hükümetler tarafından açıklanan koronavirüse karşı teşvik paketleri piyasalardaki yangını bir miktar da olsa söndürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla korona virüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak.

750 milyar euroluk harcama paketi

ABD’de Senato, corona virüsü salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkılması için eyaletlere, yerel yönetimlere, hastanelere, şirketlere ve ailelere destek verilmesini öngören 2 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketine onay verdi. Alman Federal Meclisi, koronavirüsün ekonomideki etkisini en aza indirmek için 750 milyar euroluk harcama paketini onayladı.

Fitch'ten uyarı

Fitch Ratings, Türkiye’nin ülke kredi profili için koronavirüs salgınının oluşturduğu risklerin esas olarak global finansal şartlarda bir kötüleşmeden geldiğini, bununla birlikte bankaların kredi profilleri için artan risklerle karşı karşıya olduklarını bildirdi.

IMF ve Dünya Bankası'ndan çağrı

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası, yeni tür koronavirüs salgınıyla daha iyi mücadele edilebilmesi amacıyla, hükümetlere dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerini askıya alma çağrısında bulundu.

Altında son durum

- İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının alış fiyatı 332,02 TL satış fiyatı ise 332,70 TL

- Çeyrek altın alış fiyatı: 509,57 TL Satış fiyatı: 521,42 TL

- Yarım altın alış fiyatı: 1.015,96 TL satış fiyatı: 1.042,84 TL

- Tam altın alış fiyatı: 2.101,98 TL satış fiyatı: 2.155,83 TL