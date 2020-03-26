Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth

Süper Lig'in en değerli oyuncusu Transfermarkt'a göre Trabzonsporlu Alexander Sörloth oldu, Norveçli golcüyü takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ve Uğurcan Çakır yakından takip etti.

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Süper Lig'in en değerli oyuncusu Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth oldu. 16 Milyon Euro'luk değeri ile ilk sırada yer alan Norveçli oyuncuyu takım arkadaşı Abdulkadir Ömür ise 14 Milyon Euro'luk değeri ile takip etti.

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Transfermarkt'a göre ligin en değerlisi sörloth

Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon Euro'luk değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.

Sörloth Avrupa kulüplerinin merceği altında

Sörloth, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran Korona Virüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.

En pahalı kalecide yine Trabzonspor'dan

Altyapısından yetiştirdiği oyuncular ve transfer ettiği yıldız adayı oyuncularla Süper Lig'e damga vuran Trabzonspor'da, Uğurcan Çakır'da en pahalı kaleci oldu. 12 Milyon Euro değeri ile genç kaleci en pahalı eldiven oldu. Çakır'ı, 5 Milyon Euro değerleriyle Mert Günok ve Muslera takip etti.