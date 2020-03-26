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Adana'da yan bakma kavgası ölümle sonuçlandı

ADANA'da eskiden husumeti bulunan iki grup arasında yan bakma tartışması çıktı, kısa sürede silahlar çekildi. Olayda 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olayın zanlısı Erdal Ç. kısa sürede yakalandı.

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Adana'da bir kişinin öldürülmesi, 3 kişinin yaralanması olayının zanlısı, özel harekat polisinin yaptığı operasyonla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Yan bakma meselesi can aldı

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi 2478 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eskiden husumetli olan iki grup arasında gece yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahlar konuştu. Vurulan Emre Özbayhan öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bıçak ve pompalı tüfekle direndi

Yapılan çalışmada kavgada silahı kullandığı ileri sürülen 32 yaşındaki Erdal E.Ç.'nin yine aynı mahallede bir evde olduğu bilgisi üzerine bölgeye baskın düzenlendi. Ekiplerin geldiğini görünce kaçmaya çalışan şüpheli, iki katlı bir evin damında sıkıştırıldı. Üzerindeki iki bıçak ve elindeki pompalı tüfekle polislere direnen şüpheli Erdal E.Ç., ekiplerin yaklaşması durumunda intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polislerinin yanı sıra sağlık ekipleri sevk edildi.

Devreye özel harekat girdi

Özel harekat polisleri, ikna etmeye çalıştıkları zanlıyı bir süre sonra müdahale ederek yakaladı. Gözaltına alınan Erdal E.Ç., Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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