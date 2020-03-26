Mustafa Cengiz ve ailesinin test sonucu belli oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ailesinin koronavirüs testi negatif çıktı.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Galatasaray'da tüm ekip teste tabi tutulmuştu.

Test sonucu negatif çıktı

Futbolcular ve teknik heyette başka bir pozitif vakaya rastlanmazken sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in de test sonucu negatif çıktı.

Ailesi de negatif

Galatasaray'dan yapılan açıklamada testin sadece Cengiz'e değil, ailesi ve yakın çevresine de uygulandığı ve tüm test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.