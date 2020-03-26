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Eve gelen damacana ve pet şişeden koronavirüs bulaşır mı? Uzmanı açıkladı

Tüm dünyada sağlık krizi alarmı verdiren ölümcül coronavirüsün ne şekilde bulaştığı doğal olarak en fazla merak edilen konular arasında.. İnsanlar eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşıyor. Damacana ve pet şişeden koronavirüs bulaşır mı? sorusu uzmanı tarafından yanıt buldu.

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Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, ülkemizde 59 vatandaşın hayatını kaybettiği 2 binin üzerinde vaka sayısına ulaşıldığı koronavirüs ile ilgili merak edilenler yanıt bulmaya devam ediyor. Uzman isimden vatandaşı tedirgin eden eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı sorusuna cevap geldi.

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Bahadır Ceylan, COVID-19'dan korunmak için market alışverişi sonrasında ev ve gıda temizliği esnasında yapılması gerekenleri anlattı.

Bazı vatandaşların eve gelen damacana, pet ve cam şişelerden su içerken virüs bulaşır mı endişesi yaşadığını aktaran Ceylan, şunları kaydetti:

"Covid-19, en sık hasta kişilerin öksürmesi sırasında havaya karışan damlacıklar içinde taşınarak diğer insanların solunum yoluna ulaşır ve enfeksiyonu başlatır. Bazen hastaların solunum damlacıklarıyla kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra da ellerin ağız, burun ve göze götürülmesiyle de bulaşabilir. Bu virüs dışkıda bulunmakla birlikte su ve sindirim sistemimizden bulaşmaz.

Ancak size damacana ya da pet şişeyi veren satıcı bu malzemelerin yüzeyini kontamine etmişse sizin eliniz de kirleneceği için ağız, burun ve gözünüze dokunursanız virüs bulaşabilir. Bu nedenle ürünleri aldığınız kişide enfeksiyon bulguları varsa, damacana ve pet şişeleri eve getirdiğinizde dezenfektanla silmek bulaşmayı önleyebilir."

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