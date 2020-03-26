Samsun'da sokak kavgası anbean kameralarda bir kişi başından vuruldu

SAMSUN'da iki grup arasında tartışma çıktı, devreye silahlar girdi. Olay sırasında Onur Yıldız başından vurularak yere yığıldı. Öte yandan olay sonrası kaçan zanlılar çok geçmeden yakalandı.

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Samsun’da iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla 1 kişi vuruldu, ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.

Tartışmanın nedeni henüz bilinmiyor

Olay, gece saatlerinde Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 191’inci Sokak'ta meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan gruplar, bir süre sonra aynı yere geri döndü. Bu kez taraflar arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Adem M., tabancayla Onur Yıldız’a ateş etti. Yıldız, kanlar içerisinde yere yığılırken, kalabalık sağa sola kaçıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulduğu belirlenen Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Adem M. ve 2 kişiyi gözaltına aldı.

O anlar amatör kameraya yansıdı

Öye yandan avga, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, 4 kişilik bir gruba kalabalık bir grubun saldırdığı görülüyor. O anda kalabalık olan gruptaki Adem M. olduğu iddia edilen kişi, tabancayla ateş ediyor. Kurşunun isabet ettiği Onur Yıldız ise yere düşüyor. Bu sırada yere düşen Yıldız'a iki kişi tekme savuruyor. Kalabalık ardından kaçarak uzaklaşıyor.