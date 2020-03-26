Antalya'da FETÖ'den aranan karı koca saklandıkları evde yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan evli çift yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Antalya'da Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silahlı terör örgütüne üye olmak (FETÖ/PDY) suçundan aranan M.Ç ve N.Ç. isimli evli olan şahıslar hakkında çalışma başlattı.

Saklandıkları evde yakalandılar

Jandarma ekiplerince, M.Ç ve N.Ç isimli evli çiftin Burdur ili Bucak ilçesi merkezinde bulundukları tespit edildi.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şahıslar gizlendikleri evde yakalanarak gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi

Çiftin emniyetteki sorgusunda M.Ç isimli şahsın Antalya'da KHK ile kapatılan bir yurtta, yurt müdürü olarak görev yaptığı, bylock kullanıcısı olduğu ve Bank Asya’da hesap hareketlerinin olduğu belirlendi.

Eşi N.Ç.’nin de aynı yurtta çalıştığı tespit edildi.