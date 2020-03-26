Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necatİ Kocabay kimdir yaş farkı kaç?

Necati Kocabay kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları magazin basınının gündeminde. Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın yeni sevgilisi olan ve Yeşilçay'a ilginç bir evlilik teklifi ede Necati Kocabay çok konuşulmuştu. Peki Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi kim hakkında merak edilenleri derledik.

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay şu sıralar aşk sarhoşu. Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Necati Kocabay'dan ilginç bir evlilik teklidi aldı. Son olarak Cem Özer ile evlenen ve Osman Nejat adında bir oğlu olan Nurgül Yeşilçay, yeni sevgilisi Necati Kocabay ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Peki kimdir bu Necati Kocabay, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

NECATİ KOCABAY KİMDİR: TR 40 33 Productions'un CEO'su olan Necati Kocabay yapımcıdır. Çalgı Çengi İkimiz ve Ailecek Şaşkınız filmlerinin yapımcılığını üstlenmiştir. Kocabay aynı zamanda İngilizce, Almanca ve Rusça bilmektedir.

Nurgül Yeşilçay'ın Cem Özer'den olan oğlu Osman Nejat Özer

NURGÜL YEŞİLÇAY KİMDİR: 26.Mart.1976 da İzmir’de doğmuş olmasına rağmen babası afyon yazdırmış. İlkokul ile ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Lise döneminde bir süre izcilik yaptı. 2001′de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında rol aldığı İkinci Bahar dizisindeki Gülsüm rolü ile tanındı. 2002 yılında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Asmalı Konak adlı TV dizisinde Bahar Karadağ rolüyle ününü artırdı. Aynı yıl Teoman’la beraber Mumya Firarda filminde oynadı. 2003 yılında Abdullah Oğuz’un yönettiği Asmalı Konak dizisinin devam filmi olan Asmalı Konak-Hayat’ta Özcan Deniz’le başrolü paylaştı. Yönetmenliğini Atıf Yılmaz’ın yaptığı Eğreti Gelin filmindeki Kostak Emine rolü ile 2005de 12. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Aynı yıl Hande Ataizi ile Melekler Adası dizisinde rol aldı. Aynı dizide rol alan Cem Özer ile 26 Ekim 2004′te evlendi. Hamileliğinin son ayında Melekler Adası dizisinden ayrıldı. 22 Mayıs 2005′te oğlu Osman Nejat’ı dünyaya getirdi.

Nurgül Yeşilçay, 2002 – 2003 yılları arasında, senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay’ın yaptığı yönetmenliğini Çağan Irmak’ın yaptığı “Asmalı Konak” dizisinde Özcan Deniz, Selda Alkor, Menderes Samancılar gibi sanatçılarla birlikte oynadı. “Asmalı Konak” adlı dizideki “Bahar Karadağ” rolüyle ismini duyurdu.