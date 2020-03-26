Kocaeli'de uyuşturuyucu sakladıkları yer şeytanın bile aklına gelmez dedirtti

KOCAELİ'de Narkotik timleri uyuşturucu satıldığı belirlen üç adrese operasyon düzenledi. Operasyonda süt ambalajları içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltında.

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Kocaeli’de Narkotik timleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Zanlıların uyuşturucuyu saklama çabaları polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 9 kişinin kimliği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 3 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Uyuşturucuyu süt ambalajına gizlemişler

Gerçekleştirilen operasyonda şahısların adreslerinde yapılan aramalarda süt ambalajları içerisine saklanmış halde 2 bin 302 adet captagon hap, 547,85 gram plaka esrar, 350 adet sentetik ecza, 127 gram metamfetamin, 22,50 gram bonzai, 7 adet extacy hap ile 1 adet hassas terazi ve şahısların uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 9 bin 200 TL para le geçirildi.

Olayla ilgili 9 kişi gözaltında

Olayla ilgili 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.