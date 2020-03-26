HABER /  DÜNYA

Koronavirüs kendine yeni yaşam alanı buldu Hollanda'da kanalizasyonda tespit edildi

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda koronavirüse rastlandığını açıkladı. RIVM virüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığını belirterek, atık sulardan uzak durulmasını istedi.

Abone ol

Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu.

Loon op Zand ilçesinin bağlı olduğu Tilburg, Hollanda’da koronavirüs salgınının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesinde yer alıyor.

RIVM’nin daha önce yaptığı atık su araştırmasında koronavirüs, antibiyotiğe dirençli bakteriler, çocuk felci ve kızamık virüsü de aynı teknikle belirlenmişti.

Kaatsheuvel kasabasındaki arıtma tesisinden çıkan sularda virüsün yer almadığını ve arıtma suyu ile içme suyu arasında bağlantı bulunmadığını belirten Hollandalı uzmanlar, içme sularının güvenli olduğunu açıkladı.

Su İşletmeleri Birliği'ne göre, Kaatsheuvel deki yerel sakinler için herhangi bir risk yok.

Birlik açıklamasında, "Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda koronavirüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz" denildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüsün olmadığı tek yer orası! Şu anda dünyanın en güvenilir yeri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD basınında görülmemiş olay! Korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdiler
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Prof. Dr. Serhat Ünal'dan koronavirüs tehlikesi ne zaman sona erecek sorusuna yanıt
Haksız fiyat artışı yapan 189 firmaya ceza yağdı! Ruhsar Pekcan açıkladı
Eve gelen damacana ve pet şişeden koronavirüs bulaşır mı? Uzmanı açıkladı
'Yaşayan En Güzel Rus' seçilen Victoria Tsuranova pozlarıyla Instagram'ı salladı!
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Kuyumcu kimdir Yunus Günçe'nin eşi ne iş yapıyor?
Kocaeli'de uyuşturuyucu sakladıkları yer şeytanın bile aklına gelmez dedirtti
Yunus Günçe eşi Selin Kuyumcu kimdir ne iş yapıyor?
Nurgül Yeşilçay sevgilisi Necatİ Kocabay kimdir yaş farkı kaç?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine koronavirüs mektubu
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2020 ne zaman?
Yorumlar 4 yorum