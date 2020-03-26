Selin Kuyumcu kimdir Yunus Günçe'nin eşi ne iş yapıyor?

Survivor 2016 yarışmacılarından olan, yazdığı şiir kitabı ile de gündem olan Yunus Günçe Işık Selin Kuyumcu ile evlendi. Peki kimdir bu Işık Selin Kuyumcu ? Yunus Günçe'nin eşi Selin Kuyumcu kimdir, ne iş yapıyor?

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Survivor 2016 yarışmasıyla akıllarda kalan Yunus Günçe Işık Selin Kuyumcu ile evlendi. Peki Yunus Günçe'nin evlendiği Işık Selin Kuyumcu kim sorusu merak konusu oldu. Işık Selin Kuyumcu hakkında merak edilenleri sizler için araştırdık.

IŞIK SELİN KUYUMCU KİMDİR?: Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.

2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.

YUNUS GÜNÇE KİMDİR?: Yunus Günçe, 13 Nisan 1976 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Tam adı Ali Yunus Günce'dır. Aslen Trabzon, Akçaabatlıdır. Marmara Üniversitesi İngiliz Dili Öğretmenliği Bölümü'nde okudu.

Yunus Günçe, Number One'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta halen devam etti.TRT'1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yaptı. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etti. 2002 yılında TRT'de oynatılan "Koçum Benim" adlı dizide Tarık Akan,Ebru Cündübeyoğlu, Sevil Üstekin, Zihni Göktay, Ozan Güven ile birlikte başrolde oynadı. Bu dizide; Nehir Erdoğan, Selin Demiratar, Yasemin Ergene,Nejat Birecik, Engin Altan Düzyatan, Filiz Taçbaş, Doğa Bekleriz, Sermiyan Midyat, İsmail Hacıoğlu gibi isimler de çeşitli rollerde oynamıştır.

2002 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yapımcılığını Abdullah Oğuz'un yaptığı ve yönetmenliğini Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "O Şimdi Asker" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Ali Poyrazoğlu, Seray Sever, Pelin Batu,Yavuz Bingöl, Mehmet Günsür, Levent Kazak, Özlem Tekin, Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Sarp Levendoğlu, Yiğit Özşener, Küçük İskender, Ercan Saatçi ile birlikte rol aldı.