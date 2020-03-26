Başkentgaz'la ilgili iddia! Mansur Yavaş 'hayırsever Başkentgaz nerede'

ANKARA'nın doğal gaz dağıtımını yapan Başkentgaz'ın koronavirüse rağmen borcunu ödemeyenlerin gazını kestiği söyleniyor. Mansur Yavaş çağrı yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Başkentgaz'ın sahibi Mehmet Torun'a çağrıda bulundu. Ankara'da koronavirüs sebebiyle su faturaları ertelenirken, borcunu ödemeyenin doğalgazının kesildiği söyleniyor.

Mansur Yavaş bu konuyla ilgili Mehmet Torun'a "Siz de şu dönemde borcu olan doğalgaz abonelerinin gazını kesmeyin. Hayırsever Başkentgaz nerede” diye seslendi.



Borcu olanların suyunun kesilmemesini uygulamaya koyan Yavaş, Başkentgaz'a yazı gönderip borcu olanların da doğalgazının kesilmemesini isteyedi.

Son 10 yılın en düşük seviyesi

Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, bu yıl su da sıkıntı verecek gibi görünüyor. Son 10 yılın en düşük doluluk oranına sahip olan suyun dikkatli kullanılması öneriliyor. Mansur Yavaş da bu twiti attı: