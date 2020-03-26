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İzmir'de 53 yaşındaki kadın evinde kanlar içinde ölü bulundu

İZMİR'de 53 yaşında olduğu belirtilen Nuray Varol, evinde farklı yerlerinden bıçaklanmış şekilde ölü bulundu.

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İzmir'in Konak ilçesinde Nuray Varol isimli kadından bir süre haber alınamayınca yakınları polise ihbar etti. Varol'un evine gelen polis ekipleri, kadının bıçaklanmış olarak cansız bedeniyle karşılaştı.

Haber alınamayınca polise bildirildi

Olay, önceki gün, Alsancak Semti 1480 Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Bir süre önce boşandığı belirtilen Nuray Varol'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbarla eve giden ekipler, çilingir yardımıyla girdiği evde Nuray Varol'u farklı yerlerinden bıçaklanmış cansız bedenini buldu. Nuray Varol'un cenazesi, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin delil çalışması ve savcının incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin çevresindeki güvenlik ve mobese kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

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