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Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli doktor Selçuk Köse koronavirüse yakalandı!

İSTANBUL Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli 51 yaşındaki Dr. Selçuk Köse, koronavirüse yakalandı. Köse'nin virüsü hastasından kaptığı öğrenildi.

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Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde görevli Dr. Selçuk Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü duyuruldu. Selçuk Köse'ye virüsün hastasından bulaştığı ileri sürüldü.

Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde göğüs cerrahı olarak çalışan Dr. Selçuk Köse 51 yaşında iki çocuk babası. 30 yıllık hekimliği olan Selçuk Köse, organ bağışı için konser vermişti. 

Doktor Selçuk Köse koronavirüs salgını başladığından beri görevinin başındaydı. Gece gündüz demeden çalışan doktor Selçuk Köse bir hastasından virüs kaptı. 1 haftadır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Köse'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Köse için ailesi ve arkadaşları sosyal medyadan bir ilacın bulunması için çağrıda bulundu. Çağrının ardından virüs tedavisinde etkili olduğu öne sürülen 'Favipiravir' adlı ilacın kullanımına başlandı.

'İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici'

Köse'nin eski eşi Filiz Gültekin, yaptığı açıklamada, getirilen ilk parti Favipiravir’in Köse’ye de verildiğini söylerken, “Selçuk hep insanlara faydalı olmayı seçti. Kanser hastalarının göğüs sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadı. Mesaisinin ardından konserler vererek organ bağışını destekledi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici” dedi.

NTV: Hastasından bulaştı

NTV'de yayınlanan haberde, Köse'nin virüsü hastasından kaptığı ileri sürüldü.

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