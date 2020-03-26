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Tuncay Şanlı'dan anlamlı Corona virüs adımı

Bir dönem Fenerbahçe formasıyla efsaneleşen eski milli oyuncu Tuncay Şanlı, Sakarya'daki 'On7' isimli otelini koronavirüse karşı büyük hizmet veren sağlık çalışanlarına tahsis etti.

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Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, Corona virüs salgınına ilişkin attığı adımla takdir topladı.

Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti
Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City’de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor’da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

 

 

"Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az"
Coronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu. Şanlı, “Corona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi. 

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