Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması da koronavirüse yakalandı yoğun bakımdalar

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıkan eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ı tedavi eden doktor ile Yalman'ın asker koruması da koronavirüs kaptı ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Abone ol

Tedavi gördüğü Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunun da Corona Virüse yakalandığı öğrenildi. Aytaç Yalman’ın Corona Virüs saptanan doktoru ve koruması yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Aytaç Yalman böyle toprağa verilmişti

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, Covid-19 önlemleri çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapılmıştı. Askeri törenle değil yakınlarının katıldığı ufak bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Yalman'ın tabutuna omuz verenlerin giydiği koruyucu kıyafet dikkat çekti. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

Orduevine giriş-çıkış durduruldu

Aytaç Yalman'ın kaldığı Fenerbahçe Orduevi ve korumalı lojmanlarında emekli genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları, orgeneraller, oramiraller ve önemli görevlerde bulunmuş, askerlik yaşamı terörle mücadelede geçmiş komutanlar kalıyor. Yalman'ın ölümünün ardından Fenerbahçe Orduevi'ne giriş çıkışlar kapatılırken, sık sık ambulansların girip çıkması dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ORduevi Korumalı lojmanlarında aralarında Genelkurmay eski Başkanlarından emekli Orgeneraller Hüseyin Kıvrıkoğlu, İlker Başbuğ, emekli kuvvet komutanlarından orgeneraller Atilla Ateş, İlhan Kılıç, Şener Eruygur, emekli oramirallerden Salim Dervişoğlu, Uğur Yiğit, Metin Ataç'ın da korumalı lojmanlarının da bulunduğu Fenerbahçe kampüsünde çok sıkı önlemler alındı.