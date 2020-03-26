Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2020 ne zaman?

Devlet tarafından emekliye ödenen bin liralık bayram ikramiyesi bu sene erken ödenecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emeklilere bayram ikramiyesinin nisan ayında ödeneceğini duyurdu. Peki bayram ikramiyesi kimlere eksik yatacak?

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2018 yılından beri bayram öncesi emeklilere ödenen bin liralık bayram promosyonu bu sene yani 2020 yılında erken ödenecek müjdesini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Emekliyet bayram ikramiyesi ödemesi bu sene nisan ayında yapılacak.

Bayram ikramiyeleri erkene çekildi

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Emekli bayram ikramiyesi kimlere eksik yatacak: Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL olarak ödeniyor. Ödemeler 12.5 milyon aylık alan kişiye ödeniyor. Bunların arasında ölüm aylığı gibi hisseli maaş alanlar da yer alıyor. 1000 TL ödemenin yüzde yüzü olarak veriliyor. Hissesi yüzde 75 olan bir kişi emekli bayram ikramiyesinden 750 TL yararlanabiliyor.

Aynı şekilde yüzde 50 veya yüzde 25 maaş hissesi olan kişiler de hissesi oranında 250 veya 500 TL alabilir. Emekli bayram ikramiyesi kendisi emekli olan ve maaşın yüzde yüzünde sorumluluk sahibi olan kişilere 1000 TL olarak verilir.

Ölüm aylığı alanlarda genelde eş yüzde 50 çocuklar yüzde 25 şeklinde pay alıyor. Çocukların maaş hakkı kesildiğinde anne maaşın yüzde 75'inde hak sahibi olabilir.

.2020 Ramazan bayramı ne zaman:

24 Mayıs, Pazar günü başlıyor.

26 Mayıs, Salı günü bitiyor.

Bayram İkramiyesini kimler alabiliyor?

-SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

-Şehit yakınları ve gaziler

-Ölüm aylığı alanlar

-Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

-Geçici köy korucuları

-Şeref aylığı alanlar

-Şampiyon sporcular,

-Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

-Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

Yeni emekli olanlar faydalanabilecekler mi: 2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.