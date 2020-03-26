Süzer Grubu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ritz-Carlton İstanbul Oteli personeline ücretli izin verdi.

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Küresel bir korku ve krize dönüşen koronavirüs, tüm dünyada yaşamı deyim yerindeyse felç etti. Ülke ekonomileri üzerinde yarattığı olumsuz etkiyle 'hava'dan otomotive çok sayıda sektörde faaliyetleri durma noktasına getiren salgın, insanların günlük yaşamına da adeta pranga vurdu.

Pek çok otel personeli ise ücretsiz izne çıkartıldı

Birçok alanda iş hayatı da ciddi yavaşladı ya da çalışmaya ara verildi. Ancak en büyük zararı hizmet sektörü ve özellikle turizm gördü. Oteller 'geçiçi olarak kapalıyız’ açıklamaları yaparak hizmet vermeyi kesti. Pek çok otel personeli ise ücretsiz izne çıkartıldı.

Kulislerde konuşulanlara göre ise, Ritz-Carlton İstanbul Oteli personelini ücretli izne çıkardı.