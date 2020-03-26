Koronavirüs kanalizasyona sızdı New York'ta seyyar morglar kuruluyor

Virüsün görüldüğü her bölgenin kanalizasyonunda var

Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisinin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu. Su İşletmeleri Birliği, “Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda koronavirüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz” açıklaması yaptı.