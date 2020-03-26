Koronavirüs kanalizasyona sızdı New York'ta seyyar morglar kuruluyor
Koronavirüs belası tüm dünyaya kabus olmayı sürdürüyor. Hollanda'da koronavirüsün kanalizasyona sızdığı ve oradan yayıldığı tespit edildi. ABD'de ölümler artarken New York'ta 900 cenaze kapasiteli morg sayısı çadır morglarla 3 bin 500 çıkarılıyor.
Koronavirüs belası tüm dünyanın kabusu olmaya sürdürüyor. İspanya'da ölü sayısı 4 bini aştı... İtalya ve İspanya'nın ardından salgının yeni merkezi olacağı belirtilen ABD'de hastanelerin bahçesine seyyar morglar kurulmaya başlandı. Hollanda'da koronavirüs kanalizasyona sızdı ve hızla yayılıyor... Malezya Sarayı'nda 7 kişi koronavirüse yakalandı. Kral ve Kraliçeye korona testi yapıldı. İşte dünyanın koronavirüs gündemi...
Hollanda’da kanalizasyon suyunda koronavirüs çıktı
Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) salgının yoğun olarak görüldüğü Tilburg kenti ile başkent Amsterdam’daki kanalizasyon suyunda yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlandığını açıkladı. Koronavirüsün bazı hastaların dışkıları yoluyla kanalizasyona karıştığı anlaşıldı, RIVM atık sulardan uzak durulmasını istedi.
Virüsün görüldüğü her bölgenin kanalizasyonunda var
Enstitü, Hollanda’da salgının yayılması üzerine Mart ayı ortalarında kanalizasyon sularında inceleme yaptı. Ülkede ilk resmi korona hastasının teşhis edildiği Loon op Zand ilçesinin atık su arıtma tesisinin yanı sıra Kaatsheuvel kasabası, Tilburg ve Amsterdam kentlerinin kanalizasyon şebekelerinde koronavirüs bulundu. Su İşletmeleri Birliği, “Kanalizasyon arıtma tesisinden çıkan suda koronavirüs bulunamadı. Ama tabii ki, daha önce olduğu gibi buraya yüzmeye gitmemeli veya köpeğinizin tahliye edilen suda oynamasına izin vermemelisiniz” açıklaması yaptı.
ABD hastanelerin bahçelerine çadır morglar kuruyor
ABD'de yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı büyük bir mücadele verilmesine rağmen, vaka ve ölü sayısı hızla yükseliyor. ABD'de corona virüs bağlantılı vaka sayısı 70 bine ulaşırken, ölü sayısı 1054'e yükseldi. Corona virüsün en fazla vurduğu New York kentinde hastanelerin bahçelerine çadırlar kuruluyor. Çadırların morg olarak kullanılacağı iddia ediliyor.