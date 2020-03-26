Eden Hazard: Herkes gibi ben de korkuyorum

Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs hakkındaki düşüncelerini söylemeyi es geçmedi.

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100 milyon euroluk bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi

Chelsea'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Eden

Hazard, "Takımdaki ilk sezonum kötü geçti ancak iyi olan şeyler de vardı" dedi.

Belçika basınına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, "Benim için bir adaptasyon sezonu oldu diyebilirim.Başarılı veya başarısız olduğum İkinci sezonumda belli olacak. Gelecek sezonu iyi geçirmek benim elimde. İyi bir oyuncu grubumuz var. Burada yeni insanlarla tanıştım. Benim için harika bir tecrübe oluyor. Dört yıl daha sözleşmem var" cümlelerini kullandı.

"Bana bir şey olmaz demiyorum"

Corona virüs salgını nedeniyle herkes gibi evinde kendisini izole

ettiğini söyleyen Hazard, "Bana bir şey olmaz demiyorum. Evdeyim. Kimse gelip gitmiyor. Elbette herkes gibi ben de biraz korkuyorum. Özellikle başka birilerine bulaştırmamamız için dikkatli olmalıyız, bence en önemlisi bu. Kendimize dikkat etmeliyiz" diye konuştu.