Koronavirüs tedbirleri! Ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ekmeğe temasın sınırlandırılması için, satışın artık sadece market ve fırınlarda yapılacağını açıkladı.

Abone ol

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdıklarını belirtti.

Öte yandan Bakan Bekir Pakdemirli, "Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak." açıklaması yaptı.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Gıda tedariğiyle ilgili problemi yok"

Türkiye 18 milyar dolar ihracat yapan bir ülke. Kendi kendine yeten bir ülke. Birçok ülke önce can, sonra canan hesabıyla gidecek. Sosyal izolasyon toplumlara yansımış durumda. Ülkeler balık almıyor, domateste fazlamız var. Balıkta fazlamız var. Türkiye'nin gıda tedariğiyle ilgili problemi yok. Çiftçimiz üretime devam etsin, devlet ne gerekiyorsa onların yanında. Çiftçiler tarlasına rahatça gitsin bunun genelgesi de yayınlandı. Acil durumlarda hep çiftçilerimizin yanında olduk.

Üreticiye destek ödemeleri yarın başlayacak.

"Fiyatıyla oynarlarsa gereğini yaparız"

Ekmek satışında tüketicinin doğrudan temasını sınırlandırdık. Ekmek artık sadece market ve fırınlarda satılacak. Etin fiyatıyla birileri oynamaya kalkarsa gereğini yaparız. Gerekirse et ithalatı yaparız.

Barajların doluluk oranı

İçme suyu ile ilgili barajlarımız bu yıl yüzde 56 oranında dolu. Barajların doluluk oranı şu an yeterli. Su her zaman önemli. Hijyene dikkat edelim ama çeşmeyi açıp suyu da boşa akıtmayalım. Suyumuz kıymetli iktisatlı gidelim.

"Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var"

Alışverişlerde kolonya satışı yüzde bin artmış. Etil alkolü Türkiye üretir. Kolonya ve dezenfektanda 5 aylık stok var, üretim konusunda sıkıntı yok. 500 kooperatif market hedefi projesinde 250 milyon liralık bir yatırım var. Burada amaç kaliteli ürünleri vatandaşa sunabilmek.

"Dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz"

İnsanlar tabii ki sokağa çıkacaklar. Ama bu işi ciddiyete almamız lazım. Mangal keyfimiz de olmayıversin. Sosyal mesafeye dikkat edilmezse katı kurallar koyabiliriz.