HABER /  POLİTİKA

SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'da koronavirüsle mücadele kapsamında "83 milyon insanımıza 1000 TL yardım yapılması gerektiğini" söyledi.

Abone ol

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Herkese 1000 TL nakdi yardım

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu süreçte gelir düzeylerine bakılmaksızın ivedi şekilde sağlık, kira ve beslenme harcamaları için 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır.

Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mehmet Öz'den ürküten koronavirüs kehaneti: Aşı da çare olmayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan 'Oyuncular bu süreçte ne yapıyor? sorusuna bomba yanıt
3 ay elektrik zammı olmayacak! EPDK Başkanı vatandaşa iyi haberi açıkladı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul için kontrollü sokağa çıkma kısıtlaması bekliyoruz
Prof. Mehmet Ceyhan: Vaka sayısının 10 kat olduğunu düşünüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara 'iyimserlik olur' dedi koronavirüs aşısı için konuştu
Dünyanın en garip gelenekleri öğrendiğinizde şaşıp kalacaksınız!
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı DSÖ ile koordineli çalışma
Eden Hazard: Herkes gibi ben de korkuyorum
Koronavirüs tedbirleri! Ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
İsotun faydaları neler kanseri bitirdiği kanıtlandı!
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Merve taşkın videoları
Yorumlar 11 yorum