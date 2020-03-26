SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'da koronavirüsle mücadele kapsamında "83 milyon insanımıza 1000 TL yardım yapılması gerektiğini" söyledi.Abone ol
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
Herkese 1000 TL nakdi yardım
Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu süreçte gelir düzeylerine bakılmaksızın ivedi şekilde sağlık, kira ve beslenme harcamaları için 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır.
Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir.
Karamollaoğlu'nun paylaşımı:
Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 26, 2020
Bu süreçte gelir düzeylerine bakılmaksızın ivedi şekilde sağlık, kira ve beslenme harcamaları için 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır.#Herkese1000TL #Covid_19 pic.twitter.com/9dhlqUNbmL
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