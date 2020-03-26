SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter'da koronavirüsle mücadele kapsamında "83 milyon insanımıza 1000 TL yardım yapılması gerektiğini" söyledi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Herkese 1000 TL nakdi yardım

Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bu süreçte gelir düzeylerine bakılmaksızın ivedi şekilde sağlık, kira ve beslenme harcamaları için 83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır.

Devir; derdi bölüşerek azaltma, geliri bölüşerek çoğaltma devridir.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı: