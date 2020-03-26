Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan vatandaşa son dakika müjdeli bir haber var. Bakan Kurum, koronavirüs nedeniyle "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.

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Son dakika: TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların taksitleri ertelendi. Açıklamayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz. — Murat KURUM (@murat_kurum) March 26, 2020