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Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan vatandaşa son dakika müjdeli bir haber var. Bakan Kurum, koronavirüs nedeniyle "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" dedi.

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Son dakika: TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların taksitleri ertelendi. Açıklamayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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