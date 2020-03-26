Papa Francis ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.Abone ol
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın dünya geneline yayılmaya devam ediyor.
Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce test yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
Öte yandan Vatikan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi.
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