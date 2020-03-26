HABER /  DÜNYA

Papa Francis ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Abone ol

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan salgın dünya geneline yayılmaya devam ediyor.

Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Papa Francis'e daha önce test yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.

Öte yandan Vatikan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi.

İlgili Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara 'iyimserlik olur' dedi koronavirüs aşısı için konuştu Koronavirüsten ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımı bir bırak yakamı yeter
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs kanalizasyona sızdı New York'ta seyyar morglar kuruluyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı
Sergen Yalçın'dan 'Oyuncular bu süreçte ne yapıyor? sorusuna bomba yanıt
3 ay elektrik zammı olmayacak! EPDK Başkanı vatandaşa iyi haberi açıkladı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul için kontrollü sokağa çıkma kısıtlaması bekliyoruz
ÖNCEKİ HABERLER
WhatsApp koronavirüs ile ilgili sohbet botu başlattı DSÖ ile koordineli çalışma
Eden Hazard: Herkes gibi ben de korkuyorum
Koronavirüs tedbirleri! Ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
İsotun faydaları neler kanseri bitirdiği kanıtlandı!
Ziya Selçuk'un sahip olduğu okul hangisi-Ziya Selçuk'un okulu adı ne?
Yorumlar