Koronavirüs sayesinde indirme rekoru kıran uygulama oldu

Koronavirüse karşı önlem olarak insanlar haliyle evden çalışmaya başladı. Bu duruma ilişkin evden çalışma hayatına başlayan insanlara kolaylık sunan programlarda talep görmeye başladı. O uygulamalardan birisi de online toplantılar yapmayı sağlayan 'Zoom' oldu.

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Dünya genelinden 160’ın üzerinde ülkede görülen Corona virüs (COVID-19) salgını insanların çalışma alışkanlıklarını da değiştirdi.

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başlamış durumda. İnsanların evden çalışmaya başlaması ile birlikte onlara online toplantılar yapabilmeyi sunan uygulamalar da göz önüne çıkmış durumda.

O uygulamalardan birisi de Zoom. Sensor Tower tarafından yayınlanan verilere göre uygulama salgın sonrası en çok indirilen uygulamalar listesinde üst sıralarda yer buldu.

TikTok'un ardından en çok indirilen uygulama

Rapora göre, kullanıcılarının telekonferans yapmalarına imkan tanıyan uygulama Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ardından en çok indirilen ikinci uygulama oldu.

Aynı habere göre, uygulamanın indirme oranı yüzde 213 arttı. Son dönemde uygulamaya yaklaşık 20 milyon kişi akıllı telefonlarında yer verdi.

CEO artış olduğunu doğruladı

Business Insider’ın sorularını yanıtlayan Zoom CEO’su Eric Yuan son haftalarda platformun özellikle ücretsiz kullanan kişi sayısında ciddi bir artış yaşandığını doğruladı.