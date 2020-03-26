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Koronvirüslü hastayla ilgili ürküten senaryo 1 ayda 406 kişiye bulaştırıyor

Koronavirüs salgınına karşı uzmanlar sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekiyor. Sosyal mesafeye dikkat edilmediği senaryoda taşıyıcı bir kişi, bir ayda 406 kişiyi enfekte edebiliyor. Sosyal mesafe ile virüs yayılma hızı %50 düşürülürse, bir kişinin bir ayda enfekte ettiği kişi 15'e iniyor.

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Sosyal mesafe, çok önemli bir önlem çünkü Covid-19 hastalığına yol açan koronavirüs enfekte olmuş bir insan öksürdüğünde havaya saçılan virüs yüklü zerrecikler yoluyla yayılıyor.

Türkiye'de de şimdiye kadar alınan önlemlerle zorunlu olmayanların evde kalması, dışarı çıkanların birbirine mesafeli durmaları teşvik edildi. Bu doğrultuda bir adım daha ileri gidilerek hafta sonunda 65 yaş üzerindekilerin evden çıkmasına yasak konuldu. 

Otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle çalışma ve restoranlarda mesafe kuralı getirildi. Bankalar ve marketler çalışma saatlerini sınırlandırdı. Uzmanlar sık sık izolasyon ve sosyal mesafe çağrısını sık sık yineliyor.  

Konuyla ilgili paylaşılan senaryo sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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