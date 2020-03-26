Virüs telefon yüzeyinde canlı kalıyor peki telefon nasıl dezenfekte edilmeli

Uzmanlar el hijyenine dikkat edilmediği takdirde korona virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabildiğini açıkladı. Peki akıllı telefonlar virüslere karşı nasıl temizlenir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte öneriler...