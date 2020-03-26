Virüs telefon yüzeyinde canlı kalıyor peki telefon nasıl dezenfekte edilmeli
Korona virüsün yayılması ile birlikte el yıkama başta olmak üzere kişisel hijyenin kritik önemi arttı. Bununla birlikte gündelik hayatın vazgeçilmesi haline gelen ve elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların temizliği de giderek önem kazandı. Peki virüs ve bakterilere karşı cep telefonlarını dezenfekte ederken nelere dikkat edilmeli? İşte o öneriler...
Uzmanlar el hijyenine dikkat edilmediği takdirde korona virüsün birkaç saat boyunca telefonların yüzeylerinde canlı kalabildiğini açıkladı. Peki akıllı telefonlar virüslere karşı nasıl temizlenir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte öneriler...
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1- Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.
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2- Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.
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3- Mikrofiber bezi, su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.
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