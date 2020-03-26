Bursa'da korona simsarlarına baskın! 1 milyon TL değerinde kaçak dezenfektan yakalandı
BURSA'da imalathaneye çevirilen bir depoya düzenlenen baskında 20 ton sahte dezenfektan bulundu.Abone ol
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, İ.A'ya ait bir depoda sahte dezenfektan üretildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
20 ton sahte dezenfektan ele geçirildi
Adrese düzenlenen operasyon kapsamında, imalathaneye çevrilen ve ruhsatsız dezenfektan üretimi yapıldığı belirlenen depoda piyasa değeri 1 milyon lira olduğu öğrenilen satışa hazır halde 20 ton sahte dezenfektan, boş bidonlar ve dezenfektan yapımında kullanılan malzemeler bulundu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan İ.A. emniyete götürüldü.