Trabzonspor'da Manoel Messias baba oldu

Trabzonspor'a devre arası katılan stoper oyuncusu Manoel Messias baba oldu.

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Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden tebrik mesajı yayımlandı.

Tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi. Trabzonspor Kulübü olarak Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz





