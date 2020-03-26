Ünlü isimlerden corona virüs için bağış yardımları yağdı! Birbirleriyle yarıştılar

Kylie Jenner

Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsle mücadele için elini cebine attı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışladı.