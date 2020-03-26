Ünlü isimlerden corona virüs için bağış yardımları yağdı! Birbirleriyle yarıştılar
Çin'den başlayarak dünyayı etkisine alan corona virüs için tedavi araştırmaları tüm hızla devam ederken, yardım kampanyaları da arka arkaya geliyor. Son olarak ünlü oyuncu Angelina Jolie 1 milyon dolarlık bağışta bulundu. işte bağış yapan o ünlü isimler.
Angelina Jolie
Yıldız oyuncu Angelina Jolie, 30 ülkede dar gelirli ailelere ve çocuklarına sağlıklı ve güvenli gıda yardımı yapan No Kid Hungry adlı derneğe 1 milyon dolar bağış yardımında bulundu.
Kylie Jenner
Forbes’a göre dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, corona virüsle mücadele için elini cebine attı. ABD’li reality show yıldızı ve kozmetik markası sahibi olan 22 yaşındaki Jenner, iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağışladı.
Conor McGrego
İrlandalı sporcu, ülkesinin Leinster bölgesinde koronavirüsle mücadele eden hastanelere dağıtılmak üzere 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipmanı satın aldığını belirtti. Sağlık çalışanlarına destek veren McGregor, "Bu cesur insanlar olmasaydı şimdi nerede olurduk bilmiyorum" cümlelerini kullandı.
Arnold Schwarzenegger
Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağış yaptı.