Türkiye'de bir ilk! Ordu corona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli yaptı

ORDU Belediyesi tarafından ölümcül koronavirüs salgınından korunmak için 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu.

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Kent meydanına konulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, otomatik sensörler aracılığı ile devreye giriyor. İçerisine giren kişileri algılayan tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salıyor.

Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor. Sokağa çıkmak zorunda kalanlar, evlerine dönüşleri sırasında elbiseleri ile tünele girerek, dezenfekte oluyor.

Belediye dezenfekte tünelinin marka tescili için başvuruda bulundu.

"Kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardık"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, koronavirüse karşı her türlü tedbiri aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

Belediyemiz Türkiye’ye örnek olacak bir çalışma geliştirdi. Tamamen kendi imkanlarımız ile ortaya çıkardığımız dezenfeksiyon tüneli, dışarı çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşlarımızın kıyafetlerinin bakterilerden arındırılmasını sağlayacak.

Tamamen sensörlü bir şekilde geliştirildi ve insan sağlığına hiçbir zararlı etkisi bulunmuyor. Marka tescilini almak için başvurumuzu da gerçekleştirdik.