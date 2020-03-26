Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten 'koronavirüs' görüşmesi

Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza

TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme pakette neler var neler

Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu

SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı

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