HABER /  POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten 'koronavirüs' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ele alınan konular

Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ve 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Mehmet Öz'den ürküten koronavirüs kehaneti: Aşı da çare olmayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza
TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme pakette neler var neler
Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı
Sergen Yalçın'dan 'Oyuncular bu süreçte ne yapıyor? sorusuna bomba yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Malatyaspor'da futbolcular evde kondisyon çalışıyor
Gazeteci Abdülkadir Özkan koronavirüs şüphesiyle gözetim altına alındı
Merve Taşkın kimdir kaç yaşında Merve taşkın videoları
Tekirdağ'da sosyal medyada asılsız koronavirüs paylaşımı yapan şüpheli yakalandı
Türkiye'den Kırgızistan'a koronavirüs desteği!
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2020 ne zaman?
Yorumlar 1 yorum