Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten 'koronavirüs' görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptıkları telefon görüşmesinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler ve NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ele alındı.Abone ol
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ele alınan konular
Görüşmede, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler, NATO'nun bu konuda sağlayabileceği katkılar ve 2-3 Nisan'da gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ele alındı.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı
Bakan Çavuşoğlu, dün Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 Nisan'da düzenlenmesi planlanan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yoluyla yapılacağını belirterek toplantı öncesinde Stoltenberg ile telefonda görüşeceklerini söylemişti.
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