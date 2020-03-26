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Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza

Rekabet Kurumu dört akaryakıt şirketine rekabeti engelledikleri gerekçesiyle toplamda 1,5 milyar lira ceza verdi.

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Türkiye'de faaliyet gösteren dört akaryakıt şirketine toplamda 1,5 milyar lira para  cezası verildi. 

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; BP Petrolleri A.Ş., OPET Petrolcülük A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) bayilerine yönelik uygulamaları ile 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. 

İhlal edilen madde
12.03.2020 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; BP Petrolleri A.Ş., Petrol Ofisi A.Ş., Shell & Turcas Petrol A.Ş. ve OPET Petrolcülük A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine dolayısıyla adı geçen teşebbüslere aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine; Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.’nin (eski unvanı: Total Oil Türkiye A.Ş.) 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun’un 16. maddesi uyarınca adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

İşte verilen ceza miktarları
- BP Petrolleri A.Ş.’ye 213.563.152,66 TL
- Petrol Ofisi A.Ş.’ye 507.129.085,76 TL
- Shell & Turcas Petrol A.Ş.’ye 348.154.458,54 TL
- OPET Petrolcülük A.Ş.’ye 433.932.124,60 TL

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