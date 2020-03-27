Bazı illere girişte koronavirüs çevirmesi başladı! Kütahya ve Denizli'den ilginç haber

Koronovirüsün ülke geneline yayıldığının açıklanmasıyla birlikte her kent kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. Kütahya Valiliği koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarına trafik polislerini dikti. Kente giren ve çıkan tüm araçlar durduruluyor ve sürücü ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Polisin durdurduğu sürücülere ateş kontrolü yapıldıktan sonra şehirler arası seyahat edip etmedikleri ve kentte kalıp kalmayacakları soruluyor. Şehrin Afyonkarahisar, Eskişehir ve Tavşanlı girişlerinde denetleme noktaları bulunuyor.