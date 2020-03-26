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YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal ettiğini duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen son dakika haberinde, Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal edildiği duyuruldu.

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Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal edildi. YSK son dakika açıklamayla kararı duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Adana’nın Ceyhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Avukat Kadir Aydar, görevden alındı.

Yargılandığı davadan cezası var

Aydar’ın geçmişte yargılandığı bir davadan 24 ay ceza aldığı gerekçesiyle belediye başkanlığından el çektirildiği öğrenildi.

Kaymakam atandı

Aydar’ın yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz atandı.

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