HABER /  DÜNYA
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

ABD öncülüğündeki koalisyon Kayyara Üssü’nden çekildi

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul’daki Kayyara Askeri Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti.

Abone ol

Musul’da Kayyara Üssü’nde gerçekleşen devir teslim töreninde Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas hazır bulundu.

Kerkük'ten de çekilecekler

19 Mart’ta Enbar’daki el- Kaim Askeri Üssü’nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nden de çekilmesi bekleniyor.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal ettiğini duyurdu
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza
TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme pakette neler var neler
Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
SP lideri Karamollaoğlu: 83 milyon insanımıza 1.000 TL nakdi yardım yapılmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Yurtdışına çıkarılmak istenen tıbbi eldivenler ele geçirildi
Merve Taşkın el yıkama videosuna tepki yağdı Merve Taşkın kimdir?
25 ilde koronavirüs fırsatçılarına yönelik 41 operasyon tonlarca ele geçirildi
Türkiye'de bir ilk! Ordu corona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli yaptı
Bakan Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten 'koronavirüs' görüşmesi
2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen Kanal D'de Ece Erken'i ifşa etti tehdit mesajı
Yorumlar