ABD öncülüğündeki koalisyon Kayyara Üssü’nden çekildi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul’daki Kayyara Askeri Üssü’nü Irak ordusuna teslim etti.Abone ol
Musul’da Kayyara Üssü’nde gerçekleşen devir teslim töreninde Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas hazır bulundu.
Kerkük'ten de çekilecekler
19 Mart’ta Enbar’daki el- Kaim Askeri Üssü’nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük’teki K1 Askeri Üssü’nden de çekilmesi bekleniyor.
Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.