LoL'ün geliştiricisi Riot Games'ten Corona virüs hamlesi

Dünya'da milyonlarca oyuncusu bulunan League Of Legends oyununun geliştiricisi Riot Games, Corona virüs için 1.5 milyon dolar bağış yapmaya hazırlanıyor.

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Riot Games ve kurucuları, Los Angeles, California’daki Corona virüsü yardımına bağışta bulunmak için bir araya geliyor.

League of Legends geliştiricisi Riot Games, yeni tip Corona virüsü ile mücadelede yardımcı olmak için kolları sıvamış durumda. Şirket, kurucu ortakları ile salgının yol açtığı zorluklarla mücadele etmek için çalışmalara başladı.

Riot Games, İnsan hakları ve bağışlar ile yakından ilgileniyor. Öyle ki şirket, Social Impact Fund adı verilen yardım fonu için dünya çapında 25 farklı nedenden 15 milyon doların üzerinde bağışta bulundu. Virüs tarafından iptal edilen birçok LoL etkinliğine rağmen, Corona virüsü krizi sırasında destek olmaya çalışması da beklenen bir durumdu.

Riot Games’ten dev bağış

Riot Games, kurucu ortak Brandon Beck ve kurucu ortak Marc Merril ile karantina dolayısıyla kapanan iş yerlerinin yarattığı kriz ve ekonomik kayıpların etkilerine karşı savaşmak için Los Angeles bölgesine 1,5 milyon dolar bağışta bulunmak için bir araya geldi.

Riot Games'ten nokta atışı

Amerika'da birçok hastane ve bireyler; maske, el dezenfektanı gibi koruyucu giysiler bulamıyor. Los Angeles Times’a göre, California’da Corona virüsü vakalarının sayısı her iki veya üç günde iki katına çıkıyor ve bu da hastaneler için çok fazla baskı oluşturuyor. Riot Games’in katkısı, virüsün git gide tehlikeli olmaya başladığı bir zaman için tam olarak nokta atışı niteliğinde.