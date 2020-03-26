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23 Nisan ne zaman 2020 23 Nisan kutlanacak mı?

Dünyayı saran koronavirüs illetinin ülkemizde de giderek yayılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tedbir amaçlı okulların 30 Nisan'a kadar kapalı olacağını uzaktan eğitimin devam edeceğini söyledi. Peki 23 Nisan bu sene kutlanacak mı sorusu ise akıllara takıldı. Bu sene 23 Nisan törenleri yapılmayacak.

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Koronavirüs illeti nedeniyle okulların tatili uzatıldı. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Peki 2020 yılında perşembe gününe denk gelen ve resmi tatil olan 23 Nisan bu sene kutlanacak mı? 

Okulların tatilini MEB, corona virüsü nedeniyle 30 Nisan’a kadar 5 hafta daha uzattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu arayla birlikte ilk defa bu yıl okullarda kutlanmayacak.

TBMM kurulduktan 4 yıl sonra 23 Nisan tarihi bayram ilan edilmiş ve yine bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929’da Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştı.

Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1979’da ise ilk olarak 6 ülke olmak üzere uluslararası boyuta taşınmıştı.

Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden tek lider Atatürk’tür. Bu bayramı bütün dünyayla paylaşan ilk ve tek ülke ise Türkiye olmuştu.

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