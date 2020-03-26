Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

Terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi.

Sığınak ele geçirildi

Operasyon kapsamında teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Gerekli çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar ise imha edildi.