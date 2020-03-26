HABER /  YEREL
ADV Evinizi Taçlandıracak Yenilik Fırsatı!

Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait sığınak imha edildi

Terör örgütü PKK'lılar tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Abone ol

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı özel harekat ve komando timleri tarafından, bölücü terör örgütü PKK'lılara yönelik operasyon düzenlendi.

Sığınak ele geçirildi 

Operasyon kapsamında teröristlere ait bir sığınak tespit edildi. Gerekli çevre güvenliği alınarak sığınakta yapılan aramada, patlayıcı madde yapımında kullanılan düzenek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, geri kalanlar ise imha edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS açıklaması
YSK Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasını iptal ettiğini duyurdu
Rekabet Kurumu'ndan 4 akaryakıt şirketine 1,5 milyar lira ceza
TBMM'den koronavirüsle mücadele kapsamında düzenleme pakette neler var neler
Son dakika TOKİ ve Emlak Konut taksitleri ertelendi! Bakan Murat Kurum duyurdu
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis görevden uzaklaştırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
38 derece ateş normal mi ateş kaç derecede tehlikeli?
İstanbul Havalimanı'ndan 1500 yabancı uyruklu yolcu Karabük'e nakledildi
23 Nisan ne zaman 2020 23 Nisan kutlanacak mı?
LoL'ün geliştiricisi Riot Games'ten Corona virüs hamlesi
Şaban ayında çekilecek tesbih ve zikirler nelerdir?
2020 hacamat takvimi mart ayı hangi günler yapılır?
Yorumlar