Eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni açıkladı! Koronavirüsü yendim

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse geçen hafta eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni de yakalandı. Fikret Yeni, koronavirüsü yendiğini açıklayarak uyarılarda bulundu.

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Hastanede 1 hafta tedavi gören Yeni, virüsü atlatıp taburcu oldu. Sosyal medya hesabından konuyla alakalı açıklama yayınlayan Yeni, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti.

Şuanda evinde tedavisine devam edildiğini açıklayan Fikret Yeni, şu ifadeleri kaydetti:

“Tüm insanlığın mücadele ettiği Covid-19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde Covid-19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum. Hastalığı tecrübe etmiş birisi olarak uyarılara riayet etmenin öneminin altını çizmek istiyorum.

Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı

En iyi tedbirin kendimizi izole etmek, sosyal mesafeyi korumak olduğunu unutmadan hareket etmeliyiz. Mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamalı, sevdiklerimiz ve kendimiz için mutlaka evde kalmalıyız. Bu süreci ülke olarak birlik ve beraberlikle en başarılı şekilde aşacağımıza eminim. Unutmayalım; hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Ve hiç bir sosyal aktivite sevdiklerimizden, ailemizden, yaşlılarımızdan, büyüklerimizden ve milletimizden daha fazla ehemmiyete sahip olamaz.”