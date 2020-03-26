Huawei P40 geliyor işte teknik özellikleri ve fiyatı

ÇİN'in son dönemde telefon piyasalarını altüst eden teknoloji şirketi Huawei, yeni telefonu P40 ve serilerini tanıttı. P40 Teknik özelliklerinin tanıtıldığı programda Avrupa fiyatının 799 Euro olacağı da söylendi. Türkiye fiyatı belirsizliğini koruyor.

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Huawei uzun süredir beklenilen Huawei P40 serisini tanıttı. Corona virüs nedeniyle internet üzerinden canlı yayın şeklinde yapılan etkinlikte Huawei P40 ve P40 Pro’a daha gelişmiş bir model olan Huawei P40 Pro Plus da eşlik ediyor.

Galaxy S20‘den Xiaomi Mi 10‘a kadar son dönemde piyasaya sürülen birçok telefona rakip olan Huawei P40 çok büyük ekran tercih etmeyen, ancak güçlü bir donanım ve iyi bir kameraya ihtiyaç duyan kullanıcıların dikkatini çekecek.

İşte Huawei P40 özellikleri

Huawei’nin yeni canavarının 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. P40, Bu sayede düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanacak gibi duruyor.

Teknik özellikleri şöyle:

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.

Cihazın 5G desteğine sahip olan versiyonu ise Kirin 990 5G işlemciden güç alıyor. Ancak, ülkemizde 5G teknolojisi henüz kullanılmadığı için Kirin 990’dan güç alan LTE sürümü ile satışa sunulacak.

Kamerası iddiali gözüküyor

Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel f/1.9 diyaframa sahip geniş açılı RYYB ana kamera yer alıyor. 1/1.28 inç büyüklüğündeki bu sensör rakip telefonlar ile kıyasladığımızda oldukça büyük. iPhone 11 Pro Max’a kıyasla yüzde 200 daha fazla ışık aldığı belirtilirken, cihazın ISO değeri 204800’e kadar çıkabiliyor.

Bu kameraya 16 Megapiksel f/2.2 diyaframa sahip olan ultra geniş açılı ve 8 Megapiksel f/2.4 diyaframa sahip olan telefoto kamera eşlik ediyor. 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kameranın optik imaj sabitleyici ile gelmesi büyük bir avantaj. Ön tarafta 32 Megapiksellik kameraya yer verilmiş durumda.

Google yasağından etkileniyor

Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkan telefon, Google yasağından etkileniyor. Bu nedenle Google uygulamaları yer almazken, HMS ve AppGallery ile kullanıcılara bir alternatif sunuluyor.

IP53 sertifikasına sahip olan telefon suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyor.

Avrupa fiyatı belli oldu

Avrupa fiyatı 799 Euro olarak belirlenen telefonun Türkiye fiyatı henüz bilinmezliğini koruyor.