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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm topluma yeni tip coronavirüs (Kovid -19 ) ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Koca "Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum" dedi.

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Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü ilk tarihten itibaren koronavirüsle ilgili güncel gelişme ve uyarıları sürekli sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Twitter'da yeni bir paylaşım geldi.

Bakan Koca tüm topluma uyarılarda bulunduğu açıklamasında şunları ifade etti;

Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler… SİZİ, İMKANSIZ OLANI YAPMAYA DAVET ETMİYORUM. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın: Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Bakan Koca daha önceki Twitter paylaşımında daşunları ifade etmişti:

Kuralları biliyoruz. İRADEMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. HİÇBİR SAĞLIK KURUMU, HİÇBİR HEKİM virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Lütfen mesajı RETWEET EDELİM.

Türkiye'de son durum

Bakan Koca Türkiye'deki koronavirüsle ilgili son durumu Twitter'dan yaptığı açıklamada "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." duyurmuştu.

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