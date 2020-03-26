Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kişisel sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm topluma yeni tip coronavirüs (Kovid -19 ) ile ilgili uyarılarda bulundu. Bakan Koca "Sizi imkansız olanı yapmaya davet etmiyorum" dedi.

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Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü ilk tarihten itibaren koronavirüsle ilgili güncel gelişme ve uyarıları sürekli sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Twitter'da yeni bir paylaşım geldi.

Bakan Koca tüm topluma uyarılarda bulunduğu açıklamasında şunları ifade etti;

Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler… SİZİ, İMKANSIZ OLANI YAPMAYA DAVET ETMİYORUM. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın: Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.

Anneler, babalar, çocuklar, gençler, büyükler… SİZİ, İMKANSIZ OLANI YAPMAYA DAVET ETMİYORUM. Sizi çok basit tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. Unutmayın: Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz. pic.twitter.com/0Btw72hzkz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

Bakan Koca daha önceki Twitter paylaşımında daşunları ifade etmişti:

Kuralları biliyoruz. İRADEMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. HİÇBİR SAĞLIK KURUMU, HİÇBİR HEKİM virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Lütfen mesajı RETWEET EDELİM.

Kuralları biliyoruz. İRADEMİZİ ORTAYA KOYMALIYIZ. Virüsün başkasından bize bulaşmasını, bizden yayılmasını önlemek kendi davranışımıza bağlıdır. HİÇBİR SAĞLIK KURUMU, HİÇBİR HEKİM virüsün size bulaşmasını önleyemez. Bunu siz önleyebilirsiniz. Lütfen mesajı RETWEET EDELİM. pic.twitter.com/tYxceJxXFi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020